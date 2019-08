Motores Rui Madeira e Pinto dos Santos ‘embaixadores’ do RallySpirit em prova francesa Por

Rui Madeira e Pinto dos Santos vão participar no Vosges Rallye Festival para promoverem o RallySpirit Altronix, que este ano se disputa entre 8 e 10 de novembro.

Na prova francesa – uma das mais importantes do panorama Rally-Legends – que se realiza entre 22 e 24 de agosto o piloto de Almada vai alinhar com um Mitsubishi Lancer Evo idêntico aquele com que se sagrou Campeão do Mundo de Ralis Produção, enquanto o antigo autarca de Arganil comparece com a inconfundível Renault 4 L decorada com as cores do xisto que caracteriza aquela região do centro do país.

Os dois vão ser ‘embaixadores’ evento da X Racing, onde este ano o ‘cabeça de cartaz’ é Stig Blomqvist, sendo que no Vosges Rally Festival Rui Madeira e Pinto dos Santos vão descobrir novos cenários, mas com o mesmo conceito Rally-Legends, que reúne os melhores carros de ralis de todos os tempos e que desperta o interesse de cada vez mais adeptos do desporto automóvel.

Este é um dos mais prestigiados Rally-Legends europeus da atualidade, que integra, juntamente como o Eifel Rally Festival, Rallye Festival Transmiera e Austrian Rallye Legends (outros pesos-pesados desta variante dos ralis), o denominado ‘Slowly Sideways Series’.

Mais do que levar uma simples delegação portuguesa que irá promover o RallySpirit Altronix além-fronteiras, duas emblemáticas equipas portuguesas participarão na prova francesa, elevando assim a projeção do rali português a outro nível.

Foto: Paulo Oliveira/DPPI

Rui Madeira mostra-se entusiasmado pela participação na prova francesa: “Depois da participação no Rally Festival Transmiera é com muito agrado que encaro agora a presença no Vosges Rallye Festival, que disputaremos com o mesmo espírito de diversão”.

“É mais uma oportunidade para reviver os velhos tempos de competição ao volante do Mitsubishi Lancer Evo III que me diz muito, e de estar com outros pilotos e equipas da minha geração, num ambiente de descontração, próprio deste tipo de provas. Com o Pedro Ortigão como navegador, estão reunidas as condições para darmos um bom espetáculo e ajudar a promover o RallySpirit Altronix, a prova portuguesa que já começa a ter também visibilidade internacional”, acrescenta o piloto de Almada.

Já Pinto dos Santos considera “uma enorme honra” a escolha para embaixador da prova da X Racing, pois gosta da prova “que tem tudo para se tornar numa das melhores europeias do género”. Sobre o Vosges Rally Festival considera ser “mais uma oportunidade para que a Renault 4 L enriqueça o palmarés, e logo a ‘jogar em casa’, com o apoio dos franceses e numa altura em que o modelo está prestes a comemorar 60 anos”.