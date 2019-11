Motociclismo MotoGP pode regressar à Hungria Por

O Campeonato do Mundo de MotoGP pode estar de regresso à Hungria, depois do promotor – a Dorna – ter anunciado um acordo preliminar com os responsáveis húngaros.

A prova magiar integrou pela primeira vez o calendário da categoria ‘rainha’ do motociclismo mundial em 1992, e disputou-se pela última vez em 2010, no traçado de Hungaroring.

O traçado dos arredores de Budapeste teve problemas financeiros em 2008, sendo que a regressar à Hungria a prova decorrerá no novo circuito de Balatonring, em Savloy, e será possível depois de um memorando de entendimento entre a Dorna e o governo do país se os promotores da corrida assinarem um novo contrato até ao final de fevereiro.

Laslzo Palkovics, ministro húngaro da inovação e tecnologia, disse que brevemente a estratégia de desenvolvimento do desporto motorizado na Hungria “incluirá numerosos objetivos e medidas” tendo em vista “o sucesso e o seu impacto no turismo”, bem como pela necessidade económica do país.

“As áreas-chave de intervenção são o desenvolvimento do Hungaroring e as infraestruturas desportivas domésticas, nas quais um novo circuito e a prova de MotoGP desempenharão um novo papel”, referiu ainda aquele membro do executivo magiar.

De referir que no Campeonato do Mundo de Motociclismo de Velocidade a Hungria tem uma presença muito reduzida, sendo que Gabor Talmacsi continua a ser o único Campeão do Mundo húngaro, com o título de 125 cc conquistado em 2007.

Caso se confirme a entrada da Hungria no calendário o campeonato passará a ter 22 corridas em 2022, com os previsíveis regressos à Finlândia (em 2020), Indonésia (em 2021) e Brasil em (2022), enquanto Portugal continua a ser um destino potencial a qualquer momento e o futuro da Argentina no MotoGP se mantém incerto.