Economia Morreu Oliveira e Costa Por

Oliveira e Costa, o antigo presidente do BPN que foi condenado a 15 anos de prisão, morreu na segunda-feira, avançou hoje a revista Visão.

O ex-banqueiro, que tinha 84 anos, foi vítima de uma doença prolongada.

Em 1987, Oliveira e Costa integrou o Governo de Cavaco Silva como secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

No ano seguinte, assumiu a presidência do BPN, banco que viria a ser nacionalizado em 2008, por decisão do Governo de José Sócrates.

Em 2017, Oliveira e Costa foi condenado a 14 anos de prisão, pelos crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, infidelidade, aquisição ilícita de ações e fraude fiscal.

Após um agravamento de pena em 2018, o ex-banqueiro viu a sentença final fixar uma condenação de 15 anos de prisão.

O funeral realiza-se na quinta-feira pelas 16h15, na Basílica da Estrela, em Lisboa, de acordo com a informação disponível na página da Servilusa.