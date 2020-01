Motores Morreu John Andretti vítima de cancro Por

John Andretti faleceu vítima de cancro do cólon. O sobrinho de Mário Andretti e primo de Michael Andretti tinha 56 anos, e travava uma longa batalha com a doença.

Notabilizou-se nos campeonatos principais de monolugares dos Estados Unidos – CART e IndyCar – tendo ganho uma corrida na Gold Coast (Austrália em 1991), para além de um quinto lugar nas 500 Milhas de Indianápolis no mesmo ano.

John Andretti também se notabilizou nas corridas de resistência, vencendo mesmo as 24 Horas de Daytona de 1989, com um Porsche 952 que dividiu com Bob Wollek (também já falecido) e com Derek Bell, para além de passagens pela NASCAR.

Mark Milles, o homem que dirige a IndyCar Series elogiou o piloto norte-americano: “As qualidades de John Andretti ao volante de todo o tipo de carros de competição eram admiradas por milhões de fãs em todo o mundo, e sempre se destacou pela lealdade e gentileza que o tornaram um dos pilotos mais populares da sua geração”.

Mas John Andretti também se distinguiu por outra faceta, essa longe das pistas, a filantropo, ajudando em particular o Hospital Pediátrico de Indianápolis, ou, mais recentemente, quando lhe foi diagnosticada a doença em 2017, na campanha para despistagem do cancro do cólon.