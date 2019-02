MNE venezuelano desmente ligação do exército com assassínio de indígenas

O ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Jorge Arreaza, rejeitou, na sexta-feira, que o Exército da Venezuela esteja vinculado com o assassínio de dois indígenas, na fronteira com o Brasil.

As vítimas faziam parte de uma comunidade indígena que defende a entrada de ajuda humanitária em território venezuelano.

“O que aconteceu nada tem a ver com as versões divulgadas. De facto, alguns dos feridos foram atacados por armas brancas, machetes, inclusive setas”, disse.

Jorge Arreaza falava em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas (ONU), durante uma conferência após um encontro com o secretário-geral daquele organismo, António Guterres.

“É fácil, se há mortos na Venezuela, perto da fronteira, dizer que foi o Exército venezuelano, que foi (Nicolás) Maduro que mandou matar o povo”, disse.

Segundo o ministro, as armadas usadas “não correspondem” às que usam as Forças Armadas da Venezuela.

Pouco antes, o presidente da Assembleia Constituinte (composta unicamente por simpatizantes do regime) confirmou a morte de uma pessoa e referiu-se ao ocorrido como “um falso positivo”.

“Está a ser provado que no evento ocorrido não está envolvida a Guarda Nacional Bolivariana, pelo tipo de cartuchos que foram usados aí”, disse, durante um concerto no Estado venezuelano de Táchira.

Pelo menos duas pessoas morreram, na sexta-feira, no Estado venezuelano de Bolívar (sul do país), na fronteira com o Brasil, durante confrontos entre o Exército e uma comunidade indígena que defende a entrada de ajuda humanitária no país.

As vítimas, um homem e uma mulher, pertenciam à comunidade Pemón e, segundo a oposição venezuelana, outras 15 pessoas ficaram feridas, três delas com ferimentos graves que estão a ser atendidas num hospital brasileiro.

Segundo a ONG Kapé Kapé, os incidentes ocorreram quando membros desta comunidade indígena tentaram impedir a passagem de uma coluna de veículos militares para a fronteira com o Brasil, que teria como missão bloquear uma estrada e impedir a entrada da ajuda humanitária internacional.

O presidente da Assembleia Nacional (parlamento) e autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, já exigiu que as forças militares venezuelanas entreguem os responsáveis envolvidos nestes incidentes.

Entretanto, através do Twitter, dois alegados feridos responsabilizaram o Presidente Nicolás Maduro pelo ocorrido e pediram que abandone o poder.

Por outro lado, através das redes, foram divulgadas fotos, de um incêndio numa “esquadra” da Guarda Nacional (polícia militar) alegadamente provocado pelos indígenas.