MITT 125 GTS propõe mobilidade económica

Definida como ‘scooter’ de espírito GT pela marca, a MITT 125 GTS foi pensada para uma mobilidade económica sem abdicar do conforto.

Nos dias de hoje o transporte urbano é um desafio crescente, tanto em termos de exploração para o seu utilizador, como também pelo espaço que um veículo ocupa na via pública.

A MITT 125 GTS destaca-se pela sua imagem moderna e bom desempenho, e não se mostra versátil apenas em cidade, pois pode ser também uma boa solução para ligações interurbanas, com bom comportamento em estrada, sendo ideal para ‘escapadelas’ de fim de semana.

Esta ‘scooter’, que já está disponível no mercado nacional, vem substituir um modelo (MITT GT), modernizando-se, por exemplo, com iluminação LED, apoio de costas para o passageiro e novas decorações,com base em preto, branco e um dinâmico azul titânio.

As dimensões generosas são também um fator favorável na MITT 125 GTS, permitindo que dois adultos viajem à vontade, sem limitações à condução, mesmo em trânsito intenso, sendo que no posto de condução o utilizador desfruta de um completo painel de instrumentos, aliando bem legível janela digital aos dois mostradores analógicos, descanso central e lateral além de dois porta-luvas com chave.

O peso de 141 kg também é um fator favorável à sua agilidade, com a estabilidade a ser garantida pela boa distribuição de massas e rodas de 14 polegadas à frente e de 13 na traseira. Isto para além de um eficiente sistema combinado (CBS), repartindo a força desaceleração pelos dois discos com pinças de duplo êmbolo.

Dotada de um motor de 124,6 cc a 4 Tempos e injeção eletrónica Delphi, cumpridor da normativa Euro4, a MITT 125 GTS oferece potência de 11,4 cavalos adequando-se assim à condução com carta de automóvel B e já está à venda nos concessionários da Puretech a um preço de 2690 euros.