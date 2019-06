Minsk2019: João Costa e Joana Castelão em 13.º no tiro a 25 metros

Os atiradores João Costa e Joana Castelão ficaram-se hoje pela fase de qualificação de tiro a 25 metros dos II Jogos Europeus, com o 13.º lugar, quando só os oito melhores avançaram para as meias-finais em Minsk.

A dupla lusa totalizou 539 pontos (187+183+169), ficando a 10 pontos de poder continuar em prova, devido a um desempenho menos positivo na derradeira série.

Das 17 equipas em prova, os alemães Christian Reitz e Monika Karsch foram os melhores, com 566 pontos.

Na prova individual, Joana Castelão tinha ficado em 22.º, enquanto João Costa não competiu.

No tiro a 10 metros, João Costa tinha sido 10.º colocado, em igualdade pontual com o nono, a uma décima da classificação, enquanto Joana foi 18.ª e, em equipas mistas, foram 23.ºs, entre 27 duplas.

Portugal conquistou, até ao momento, duas medalhas de ouro, por Fu Yu, em ténis de mesa, e Carlos Nascimento, nos 100 metros, seis de prata, pela equipa de judo, o ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, as ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000.

Na prova de equilíbrio, as três ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4×400 metros e Diogo Ganchinho, nos trampolins.

Com este desempenho, Portugal já superou os 10 pódios de Baku2015 e fechou o dia no 14.º lugar do medalheiro, entre as 38 seleções que já celebraram no evento que reúne 50.