Franco Morbidelli experimentou BMW do DTM em Assen

A visita do MotoGP a Assen é sempre um momento especial, e este ano foi-o ainda mais para Franco Morbidelli. É que o italiano da Petronas Yamaha teve a oportunidade de conduzir um BMW M4 DTM no traçado holandês.

Esta oportunidade única tem a ver com o facto da marca de Munique ser aquela que fornece o ‘safety car’ oficial do MotoGP, e nada melhor do que promover esta parceria do que dar a possibilidade de guiar uma máquina de competição da casa alemã a um piloto do ‘Continental Circus’.

Para que a experiência corresse o melhor possível, Morbidelli foi instruído pelo titular do BMW # 21 da RMG, Bruno Spengler. Primeiro o canadiano levou o italiano para um ‘passeio’ a alta velocidade como ‘pendura’. Depois os dois trocaram de lugar e foi a vez de Franco ‘saborear’ a condução do M4 DTM.

“Tenho de dizer que foi impressionante. Os carros são inacreditáveis. Sempre os vi na TV mas nunca na vida pensei que teria a oportunidade de guiar um deles. Foi, de facto, uma grande experiência. Estar no banco do passageiro é ainda mais assustadora. Mas quando passei para o volante foi ótimo. O apoio aerodinâmico, todos os detalhes e o nível que se pode atingir é incrível”, relatou no final Franco Morbidelli.

Fique com as imagens desta ‘troca’ de lugares entre o piloto da Petronas Yamaha e Bruno Spengler.