Desporto Jogos Europeus: Carlos Nascimento alcança ouro nos 100 metros Por

O atleta Carlos Nascimento conquistou hoje a primeira medalha de ouro para Portugal, nos 100 metros dos II Jogos Europeus, enquanto a estafeta 4×400 metros mista conseguiu o bronze, aumentando para seis o pecúlio luso em Minsk.

Num formato novo, que até alguns atletas revelam ainda dificuldade em entender – e concordar -, Carlos Nascimento, que fez apenas uma corrida, foi informado que foi o mais rápido de entre os atletas das quatro séries de seis equipas que competiram todo o dia, ficando com o ouro, com o tempo de 10,35 segundos.

Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai tiveram conhecimento do seu bronze pouco depois de correrem os 4×400, após uma prova em 3.19,63. As duas melhores marcas foram alcançadas pela Ucrânia, com 3.17,31, e República Checa, com 3.19,05.

Também hoje, Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia já tinham averbado a sua terceira medalha na ginástica acrobática, de prata, no combinado.

Portugal tem agora seis medalhas: além do ouro e bronze no atletismo, a prata do trio da ginástica acrobática em combinado e exercício dinâmico, equipa que conquistou ainda o bronze na prova de equilíbrio, metal ao qual também chegou a judoca Telma Monteiro.

Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.

Nestes II Jogos Europeus, que reúnem 4.000 atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.