Ministro entre os cinco mortos no ataque terrorista em Mogadíscio

O ministro do Trabalho da Somália é uma das cinco vítimas mortais contabilizadas até agora em consequência do ataque levado a cabo hoje de manhã contra um edifício do governo na capital, Mogadíscio, disse fonte policial.

De acordo com o capitão Mohamed Hussein, o ministro, Saqar Ibrahim Abdalla, foi morto no seu escritório, no rés-do-chão, logo após a invasão do edifício por um grupo de homens armados, na capital da Somália, Mogadíscio.

A mesma fonte adiantou que as forças de segurança já puseram fim ao cerco feito pelo grupo armado ao edifício.

Pelo menos cinco homens armados invadiram o prédio, depois de um atentado suicida com um carro bomba, às portas do edifício, perto da sede dos serviços secretos.

As forças de segurança somali trocaram tiros com os atacantes, para conseguir assumir o controlo do edifício.

Do ataque resultaram ainda pelo menos 10 feridos, segundo a mesma fonte policial.

O grupo extremista islâmico Al-Shebab, ligado à al-Qaida, assumiu a responsabilidade pelo ataque.