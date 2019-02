Ministro das Finanças diz que défice em 2018 ficou próximo de 0,6 por cento do PIB

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje no parlamento que o défice orçamental de 2018 ficou próximo de 0,6 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), revendo em baixa a última estimativa.

“Devemos fechar 2018 com um valor próximo de 0,6 por cento, ano após ano apresentamos valores de défice mais baixos do período democrático”, disse Centeno na sua intervenção inicial na audição na Comissão de Orçamento e Finanças.

O Governo inscreveu no Orçamento uma meta de défice de 0,7 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2018, mas o ministro das Finanças, Mário Centeno, admitiu em 21 de dezembro, em entrevista à Lusa, rever em baixa este valor, após o INE ter anunciado um excedente de 0,7 por cento do PIB no terceiro trimestre.

Em 2017, o défice ficou nos 3 por cento do PIB, incluindo a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, sendo que sem esta operação teria sido de 0,9 por cento.

Sobre a dívida pública, Centeno disse que ficou no final de dezembro passado em 121,4 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).