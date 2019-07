Ministra do Turismo do Zimbabué detida pela Comissão Anticorrupção

A ministra do Turismo do Zimbabué, Prisca Mupfumira, foi hoje detida para ser interrogada pela Comissão Anticorrupção do país (ZACC, na sigla em inglês).

“Podemos confirmar que a ministra do Turismo está atualmente sob a nossa custódia para interrogatórios e possíveis processos judiciais”, informou a ZACC, na sua conta oficial na plataforma Twitter.

A mesma fonte, disse que não podem responder a nenhuma pergunta, de momento, porque “este é um processo em curso”.

De acordo com a agência noticiosa Efe, os oito membros da Comissão Anticorrupção do país, prestaram juramento há dez dias ao Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, que prometeu combater a corrupção e deu poderes a Comissão Anticorrupção para prender suspeitos, fazer registos e apreender provas.

Segundo a Efe, Prisca Mupfumira é uma das principais autoridades do Governo do Zimbabué supostamente relacionada com um caso de corrupção da Autoridade Nacional de Segurança Social, o fundo estadual de pensão e benefícios sociais no país.

Zimbabué é atualmente um dos vinte países mais corruptos do mundo, de acordo com a organização Transparency International.

O Presidente Mnangagwa, de 76 anos, substituiu Robert Mugabe depois deste ter sido afastado do poder por militares em novembro de 2017.