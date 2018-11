Ministério da Saúde de Moçambique pôs ações disciplinares a 155 funcionários

O Ministério da Saúde de Moçambique abriu este ano processos disciplinares contra 155 funcionários devido à pratica de atos ilícitos, culminando com expulsões, demissões e repreensões públicas, indicou hoje a entidade.

“A maioria dos funcionários foi sujeita a penalizações que variam de repreensão pública, demissão à expulsão”, disse a ministra da Saúde, Nazira Abdula, falando no encerramento da XII Reunião Nacional de Inspeção da Saúde.

Os trabalhadores alvos de processos disciplinares envolveram-se em atos de corrupção, roubo de bens do Estado, incluindo medicamentos, demora e mau atendimento.

Nazira Abdula adiantou que quatro funcionários foram detidos em flagrante delito, quando vendiam medicamentos no mercado informal, no período entre janeiro e setembro.

Abdula assinalou que a atividade inspetiva do MISAU resultou na melhoria do atendimento público e na redução da quantidade de medicamentos roubados e vendidos no comércio informal.