Mundo Mike Pompeo vai realizar uma visita ao Médio Oriente

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, vai realizar, a partir de terça-feira, uma visita ao Médio Oriente que o levará à Jordânia, Egito, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Arábia Saudita, Omã e Kuwait, anunciou hoje o Governo.

Nesta visita, Mike Pompeo vai abordar as “atividades destabilizadoras” do Irão, os esforços de negociação no conflito do Iémen e, com a Arábia Saudita, a evolução da investigação sobre o homicídio do jornalista Jamal Khashoggi, explica o Departamento de Estado em comunicado, não revelando as datas das visitas a cada país.

O documento indica que a visita vai decorrer entre os dias 08 e 15 de janeiro e começará com uma visita a Amã, onde Pompeo se irá reunir com os líderes da Jordânia para discutir as “futuras relações comerciais da Síria e Jordânia com o Iraque”.

Durante a sua estadia no Cairo, o secretário de Estado vai analisar com os líderes egípcios assuntos como “o Irão, Gaza e o contraterrorismo, bem como a cooperação económica e energética”.

Já com os líderes do Bahrein, Pompeo vai discutir formas de expandir a parceria estratégica entre os dois países, enquanto em Abu Dhabi vai falar com os líderes dos Emirados Árabes Unidos sobre a “necessidade de todas as partes se unirem aos acordos alcançados durante as conversações sobre o Iémen”.

O secretário de Estado liderará a delegação norte-americana no segundo Diálogo Estratégico com o Catar, que será realizado em Doha, para melhorar a cooperação bilateral militar, energética, antiterrorista, cultural e comercial.

Com líderes sauditas em Riade, vai discutir a situação no Iémen, Irão e Síria, bem como a forma de reforçar ainda mais o enviado especial da ONU para o Iémen, Martin Griffiths, nos seus esforços para alcançar um acordo político para acabar com o conflito.

“O secretário também procurará uma atualização sobre a investigação da morte do jornalista Jamal Khashoggi”, acrescentou a nota oficial.