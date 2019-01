Europa Jackpot de 25 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões Por

Ao não haver nenhum totalista no sorteio do Euromilhões desta noite, o próximo concurso, na terça-feira, terá um jackpot no valor de 25 milhões de euros.

De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nenhum apostador acertou na chave vencedora desta sexta-feira.

Por isso, o próximo concurso terá um jackpot de 25 milhões de euros.

Houveram, porém, sete boletins vencedores do segundo prémio, todos eles registados no estrangeiro e cada um com um valor de perto de 148 mil euros.

Entre os onze boletins vencedores do terceiro prémio, nenhum deles foi registado em Portugal. Feitas as contas, o prémio é de quase 22 mil euros.

Há, contudo, nove portugueses vencedores do quarto prémio, num total de 51 boletins registados. Cada prémio tem o valor de 2313 euros.

É de recordar que, em Portugal, os prémios de valor superior a 5000 euros ficam sujeitos a imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.