Motociclismo Miguel Oliveira queria mais do que o 13º lugar na República Checa Por

Miguel Oliveira voltou a pontuar no regresso do MotoGP da pausa de verão, ao terminar na 13ª posição o Grande Prémio da República Checa, realizado hoje no Circuito de Brno.

Numa prova que foi retardada em 40 minutos devido às condições climatéricas, o piloto português da Red Bull KTM Tech 3 teve um começo de corrida ao ataque, procurando desde logo ganhar posições relativamente ao 16º lugar que ocupava na grelha de partida.

Logo de início Miguel conseguiu estar entre os 14 primeiros, conseguindo depois capitalizar algumas ultrapassagens para rodar no 12º posto, que perderia já perto do final para Maverick Viñales, na segunda das Yamaha oficiais.

Ainda assim o piloto de Almada foi o segundo melhor representante da KTM, o que diz bem do seu bom desempenho na pista checa. “Foi uma boa corrida. Difícil para toda a gente, especialmente para gerir a aderência do pneu traseiro.

Finalmente conseguimos fazer uma boa corrida. O ritmo foi o melhor que consegui. O 13º lugar não era certamente o resultado que hoje merecia”, começou por dizer após o final da prova.

Miguel Oliveira considera no entanto que o seu empenho e o da equipa Tech3 foi total e está otimista para o resto da temporada: “Fizemos um grande trabalho, não apenas no primeiro dia de treinos em seco, pois a equipa deu-me uma boa moto para a corrida. Por isso estou contente com esse facto. A diferença para o primeiro não é tão grande como foi, sendo a segunda melhor diferença que tivemos toda a época. Estamos definitivamente o caminho certo de progresso e temos de continuar a trabalhar nisto”.