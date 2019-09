Motociclismo Miguel Oliveira numa pista com boas recordações Por

Depois de ter terminado fora dos pontos em Misano, Miguel Oliveira tem o objetivo de voltar aos bons resultados no Grande Prémio de Aragon de MotoGP.

Na prova de San Marino o piloto português da Red Bull KTM Tech3 terminou numa ingrata 16ª posição depois de ter recuperado lugares após uma queda, mas está disposto a reverter a situação no próximo fim de semana.

Miguel Oliveira ainda se debate com a lesão no ombro direito sofrida em Silverstone – aquando do Grande Prémio da Grã-Bretanha – mas em Aragon sabe que a possibilidade de voltar é real, até porque se trata de um circuito do qual tem boas recordações.

“No próximo fim de semana corremos a prova de Aragon. Uma pista onde consegui alguns pódios no passado. Obviamente que isso não ajuda muito mas é um circuito de que gosto”, começa por dizer o piloto de Almada.

Miguel Oliveira sabe o que pretende para o próximo fim de semana: “O objetivo é, definitivamente, terminar a corrida e obter um bom resultado para a equipa, porque não fizemos um grande trabalho nas últimas corridas”.

“Cheguei a Misano com uma lesão e sem testar. Foi um fim de semana estranho, por isso espero que possa iniciar Aragon com uma boa base de trabalho e evoluir a partir daí”, acrescenta o piloto português.