Motociclismo Miguel Oliveira “não esperava ser tão competitivo” na corrida em Mugello Por

Uma das suas piores qualificações, e treinos não muito melhores, não faziam antever que o Grande Prémio de Itália de MotoGP terminasse de forma positiva para Miguel Oliveira. Mas foi exatamente isso que sucedeu.

O piloto português da Red Bull KTM Tech 3 arrancava do final da grelha de partida para a corrida de hoje em Mugello, e desde logo a largada indiciou que algo tinha mudado. A RC16 # 88 parecia melhor do que o tinha sido nos treinos dos dias anteriores.

Assim que o semáforo verde se acendeu Miguel começou desde logo a recuperar posições, e se não conseguiu manter-se no 15º posto – que lhe daria mais um ponto – pelo menos lutou pelos lugares pontuáveis em grande parte da corrida. Cortou a meta na 16ª posição mas à frente de Johann Zarco, batendo o francês da equipa oficial da KTM. O que já não novidade nesta sua primeira época de MotoGP.

Oliveira diz que a sua performance, ainda que não tenha sido a ideal, foi bastante melhor que a dos dois dias anteriores: “Foi uma corrida difícil e complicado gerir a moto com o tanque cheio. Quando comecei encontrei o meu ritmo e estive bem durante a corrida. As últimas cinco voltas voltaram a ser difíceis, pois fui perdendo aderência e não consegui atacar as posições pontuáveis”.

“Mas no geral a diferença para a frente não foi tão grande e também para o Pol (Espargaro, o outro piloto oficial da KTM) não foi enorme. Depois de um fim de semana tão difícil não esperava ser tão competitivo na corrida, por isso foi positivo. Aprendi mais sobre a moto e ganhei mais experiência para Barcelona”, refletiu ainda Miguel Oliveira após a corrida italiana.