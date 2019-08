Motociclismo Miguel Oliveira “muito contente” com o seu primeiro top dez no MotoGP Por

Miguel Oliveira não escondeu a sua alegria no final do Grande Prémio da Áustria de MotoGP, já que a oitava posição foi o seu melhor resultado desde a sua estreia na disciplina ‘rainha’ do motociclismo.

Partindo da 13ª posição da grelha, o piloto português da Tech 3 fez mesmo uma corrida de trás para a frente no Red Bull Ring, ainda que o começo não fosse aquele que desejava.

Aos poucos Miguel foi-se aproximando do top dez, a que chegou a meio da prova. Depois conquistou mais dois lugares e acabou a corrida a 0,185s da sétima posição, sendo simultaneamente o melhor representante da KTM.

“Hoje foi uma grande corrida, com exceção da partida, onde tive algumas dificuldades, pois não fui tão rápido quanto queria. Mas de resto foi muito divertido, com muitas ultrapassagens. O meu ritmo era muito bem, como já tínhamos percebido ontem”, avaliou o piloto de Almada após a prova.

Miguel Oliveira destaca a competitividade da KTM RC 16 # 88 na pista austríaca e a sua satisfação por ter conseguido o seu melhor desempenho até à data: “Estou muito contente com este resultado, por este meu primeiro top 10 para mim e para a equipa com motos KTM”.

“Estou encantado. Penso que merecíamos este resultado depois de termos trabalhado tanto para ele, percebendo a moto e toda a gente foi muito boa ajudando-me, por isso que tivemos um conjunto razoável da KTM aqui na sua corrida de casa. Terminar no top dez e ser o primeiro da KTM na corrida é muito positivo para nós. Agora vamos com boas sensações para Silverstone”, acrescentou o piloto português, já a pensar na próxima prova do campeonato.