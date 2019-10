Motociclismo Miguel Oliveira e Marc Marquez sofrem quedas nos primeiros treinos do MotoGP na Tailândia Por

Miguel Oliveira sofreu nova queda no primeiro dia de treinos do Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, hoje realizada no Circuito de Buriram.

O piloto português da Tech3, que na sessão matinal pouco rodara pois também caiu, envolvido num incidente com outros pilotos, no treino da tarde foi apanhado por uma das irregularidades do asfalto tailandês.

Esta segunda queda foi menos grave que a primeira, que afetou as costas de Miguel Oliveira, que depois de ter sido 17º no primeiro treino se quedou pelo 19º registo. Uma avaliação hospitalar vai agora avaliar as condições físicas do piloto, sendo que a sua primeira moto, danificada na queda matinal, seja reparada.

Aliás o dia foi marcado por outra queda, a do Campeão do Mundo e líder do campeonato, Marc Marquez na primeira sessão de treinos. O espanhol, que fora o terceiro nesse treino, não foi além do sexto registo na sessão da tarde, a mais de quatro décimas de Fábio Quartararo, o mais rápido do dia, em 1m30,404s.

O francês da SRT Petronas efetuou uma volta em 1m30,404s, batendo Maverick Viñales por 0,193s e o seu companheiro de equipa Franco Morbidelli por 0,221s. Jack Miller, na melhor das Ducati, e Valentino Rossi, companheiro de Viñales na equipa oficial da Yamaha, completaram o top cinco.