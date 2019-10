Motociclismo Miguel Oliveira a contas com os travões da KTM # 88 Por

Miguel Oliveira não teve a qualificação que desejava no Grande Prémio da Tailândia de MotoGP. Ainda que tenha melhorado francamente o seu desempenho ao longo dos treinos de hoje e da Q1.

Com a pista de Buriram a apresentar-se húmida a tarefa do piloto português da Red Bull KTM Tech3 não se apresentava fácil e acabou por não o ser. Ainda assim ficou a somente 0,543s de conseguir um possível ‘passaporte’ para a Q2.

Os tempos por volta de Miguel Oliveira melhoraram ao longo da decisiva primeira sessão de qualificação, mas não o suficiente para que o piloto português conseguisse um lugar entre os 12 primeiros da grelha de partida para a corrida de amanhã.

Uma volta em 1m31,499s deu-lhe a 17ª posição do ‘grid’ e acabou por ser o reflexo das dificuldades com que se debateu na KTM RC16 # 88. “Para ser honesto não foi a melhor qualificação para nós. Durante todo o fim de semana nos temos debatido com os travões traseiros da moto. Por isso não consegui ser tão rápido quanto gostaria”, explicou.

Miguel Oliveira manifesta-se “desiludido com este pequeno detalhe (os travões traseiros)” que lhe “custou algumas décimas”. Mas não ‘baixa os braços’ e promete: “Não é o ideal, mas como sempre vamos tentar o nosso melhor amanhã na corrida”.