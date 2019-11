Merkel quer a NATO preservada e garante mais investimento

A chanceler alemã Angela Merkel considerou hoje que a Aliança Atlântica deve ser sempre preservada e garantiu que a Alemanha vai ampliar os objetivos relacionados com a despesa em questões militares, até 2030.

“É do nosso interesse preservar a NATO, mais do que no tempo da Guerra Fria”, disse a chanceler alemã no Parlamento de Berlim.

Merkel prometeu que a Alemanha vai cumprir o objetivo da aliança que determinou que 2 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) do país deve ser destinado a despesas militares, até ao início da década de 2030.