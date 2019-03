Meia centena de pessoas em frente ao Parlamento por um estatuto do cuidador informal

Cerca de meia centena de pessoas estão concentradas em frente à escadaria da Assembleia da República num dia em que se discutem várias propostas para a criação do estatuto do cuidador informal.

Em declarações à Lusa, a presidente da Associação Nacional dos Cuidadores Informais, Sofia Figueiredo, disse que as propostas em discussão ficam aquém do que os cuidadores pretendem sobretudo porque, por um lado, atiram para a próxima legislatura a aplicação de medidas concretas de apoio financeiro e laboral aos cuidadores e, por outro, não preveem a criação efetiva de uma carreira contributiva especifica.

As pessoas que se juntaram a esta manifestação trouxeram balões lilases, rosa e azuis com que decoraram as grades que separam a escadaria da manifestação.

Os balões rosa e azuis simbolizam as crianças de quem os cuidadores tratam e os lilases os adultos.