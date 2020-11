Nas Notícias Máscaras e bigodes para “desmascarar” o cancro da próstata e outras doenças do homem Por

A Associação Portuguesa de Urologia (APU) com o patrocínio da Astellas distribuiu, pelos profissionais de saúde da área da urologia de todo o país, máscaras de proteção individual com um bigode, o símbolo do movimento internacional pela saúde do homem, mais conhecido por Movember, lembrando que este mês fica marcado pela sensibilização para a saúde do homem.

Esta ação tem como objetivo sensibilizar não só para o cancro da próstata como para todas as outras doenças do homem, pedindo aos homens portugueses que não tentem “mascarar” sintomas e que continuem a cuidar da sua saúde em tempos de pandemia.

Esta iniciativa tem como principal público alvo homens com mais de 50 anos de idade, uma vez que a idade se revela o principal fator de risco para as doenças da próstata.

A pandemia tem exigido uma redução na procura das consultas não Covid-19, na generalidade, e esta é uma realidade que consequentemente resulta na diminuição do diagnóstico, tornando ainda mais imperativas todas as ações de sensibilização. No caso das doenças da próstata, o diagnóstico precoce e por sua vez o seu tratamento adequado, contribuem de forma significativa para a redução das taxas de mortalidade.

O Presidente da APU, Luís Abranches Monteiro, reforça: “É muito importante falarmos também de muitas outras doenças do homem que não o cancro da próstata”.

“A hiperplasia benigna da próstata, ou carcinoma da próstata, são outras doenças que carecem igualmente de um diagnóstico e por sua vez de um tratamento, para que muitos homens não vejam a sua qualidade de vida reduzida com o avançar da idade”, prossegue.

“Neste ano a APU está verdadeiramente focada em colocar na agenda as outras doenças não-covid que estão a ser indiretamente afetadas pela pandemia, como é o caso da área da Urologia”, conclui.

O movimento Movember foi lançado pela Movember Foundation, uma organização não-governamental de alcance internacional, e que tem como objetivo sensibilizar e alertar a população masculina para a importância das consultas de rotina.

Desde 2003, o Movember financiou mais de 1250 projetos relacionados com a saúde dos homens em todo o mundo, desafiando o status quo, impulsionando a investigação da saúde dos homens e transformando a forma como os serviços de saúde alcançam e apoiam os mesmos. Até 2030, a fundação prevê reduzir em 25 por cento o número de homens que morrem demasiado cedo.