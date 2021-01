Desporto Marítimo afasta Sporting da Taça de Portugal Por

O Sporting perdeu esta noite, por 2-0, na visita ao Marítimo, em jogo realizado no Estádio dos Barreiros, para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Rodrinho Pinho colocou a equipa madeirense em vantagem, aos 68 minutos, com Léo Andrade, aos 79, a confirmar o triunfo.

Com a derrota, o Sporting foi eliminado da Taça de Portugal, depois de ter afastado Sacavenense e Paços de Ferreira, com o Marítimo a seguir para os quartos de final, onde vai defrontar o vencedor do jogo entre Rio Ave e Estoril.