Nas Notícias Marco Paulo assume dificuldade. “Foi dos tratamentos”, explica (com vídeo) Por

O cantor Marco Paulo venceu a luta contra o cancro da mama, mas ainda se ressente ligeiramente dos tratamentos, nomeadamente ao nível do equilíbrio.

Foi o próprio artista quem assumiu a dificuldade, ao visitar hoje a ‘Casa Feliz’, da SIC.

Depois de cantar o tema ‘Como é grande o nosso amor por vocês’, Marco Paulo teve de se sentar e beber um copo de água.

“Fiquei com um bocado de dificuldade em apalpar o chão. Foi dos tratamentos, fiquei sem a sensibilidade, ando sempre a apalpar terreno”, explicou.

Dez meses depois, Marco Paulo voltou a cantar, agora com a alegria de quem venceu o cancro.

“Disseram-me no camarim que tinha um brilho nos olhos. Como podia não ter quando tenho o privilégio de poder estar aqui, mais uma vez, a cantar? E no dia do teu aniversário”, disse o artista para o apresentador João Baião, que hoje faz anos.

“Eu amo aquilo que faço, amo Portugal e os portugueses. Sou uma pessoa muito feliz, porque consegui ultrapassar um problema gravíssimo”, concluiu.

Veja aqui o vídeo.