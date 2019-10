Marcelo espera que eleições sejam “passo importante” para o futuro de Moçambique

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez hoje votos de que as eleições gerais em Moçambique sejam “pacíficas, participadas e um passo importante no sentido do futuro político, económico e social” daquele país.

Em declarações aos jornalistas em Midões, no concelho de Tábua, Marcelo Rebelo de Sousa disse esperar que estas eleições “possam ser a continuação de um processo, abrindo para um futuro”, porque “um futuro melhor para Moçambique é um futuro melhor para Portugal”.

O chefe de Estado português manifestou o desejo de que o mesmo aconteça em novembro, nas eleições presidenciais da Guiné-Bissau.

Dez tentativas de fraude recorrendo a boletins de voto extra foram hoje detetadas durante as eleições gerais em Moçambique, segundo o Centro de Integridade Pública (CIP), organização moçambicana anticorrupção que está a participar na observação eleitoral.

Segundo a organização não governamental, com base nos relatos da sua rede de observadores, desde o início da votação, às 07:00 (menos uma hora em Lisboa), “têm sido apanhadas pessoas com boletins em branco ou marcados a favor da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e do seu candidato presidencial”, Felipe Nyusi.

Um total de 13,1 milhões de eleitores moçambicanos puderam hoje escolher o Presidente da República, 250 deputados do parlamento, dez governadores provinciais e respetivas assembleias.

As sextas eleições gerais de Moçambique contam com quatro candidatos presidenciais e 26 partidos a concorrer às legislativas e provinciais, sendo que só os três partidos com assento parlamentar no país (Frelimo, Renamo e MDM) concorrem em todos os círculos eleitorais.