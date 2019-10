Marcel Keizer volta a treinar o Al Jazira

O holandês Marcel Keizer, antigo treinador de futebol do Sporting, assinou hoje um contrato por dois anos com o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, clube que orientou antes de chegar a Alvalade em novembro de 2018.

Keizer, que no Sporting substituiu Tiago Fernandes, interino desde a saída de José Peseiro, chega ao Al Jazira para ocupar o lugar de Jurgen Streppel.

“Temos o prazer de anunciar o regresso de Marcel Keizer ao Al Jazira, é um treinador com grandes conhecimentos do nosso campeonato, e dos campeonatos vizinhos. Será uma grande mais-valia para nós”, refere o clube na sua página oficial.

Marcel Keizer, despedido no Sporting no início de setembro e substituído interinamente por Leonel Pontes, manifestou-se satisfeito por voltar ao clube e prometeu “trabalho duro em todas as competições”.

O técnico holandês orientou o clube dos Emirados no início da época 2018/2019 tendo somando cinco vitória e quatro empates.

Ao serviço dos ‘leões’, o holandês, que também já orientou o Ajax, conquistou uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.