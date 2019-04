Marcel Keizer deixa Wendel de fora dos 19 convocados para jogo com Nacional

O treinador do Sporting, o holandês Marcel Keizer, deixou hoje de fora o brasileiro Wendel dos convocados para a visita de sexta-feira ao Nacional, numa lista de 19 futebolistas em que a principal novidade é o guarda-redes Stojkovic.

Na deslocação à Madeira, integrada na 30.ª jornada da I Liga portuguesa, o terceiro classificado não pode contar com o guarda-redes brasileiro Renan Ribeiro, expulso na vitória frente ao Desportivo das Aves (3-1), pelo que foram convocados o francês Salin e os jovens Luís Maximiano e Vladimir Stojkovic.

Depois de já o ter dito em conferência de imprensa, hoje realizada, Keizer deixou Wendel de fora, por se ausentar do país sem ter pedido autorização ao clube, para ir a Turim ver o Juventus-Ajax.

O avançado holandês Bas Dost, que treina limitado com a equipa há três dias, ainda não faz parte do grupo, à semelhança dos lesionados Cristian Borja, Raphinha e Battaglia, ainda a recuperar, enquanto Miguel Luís está de regresso às escolhas.

Na sexta-feira, o Sporting, terceiro classificado, com 64, defronta o Nacional, 16.º, com 27, no Estádio da Madeira, pelas 18:00, num encontro referente à ronda 30 do campeonato.

Lista de 19 convocados:

– Guarda-redes: Salin, Luís Maximiano e Vladimir Stojkovic.

– Defesas: Tiago Ilori, Sebastián Coates, Jefferson, Marcos Acuña, Stefan Ristovski, Jérémy Mathieu e Bruno Gaspar.

– Médios: Bruno Fernandes, Francisco Geraldes, Nemanja Gudelj, Miguel Luís e Idrissa Doumbia.

– Avançados: Diaby, Luiz Phellype, Pedro Marques, Jovane Cabral.