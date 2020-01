Motociclismo Mais de uma centena de inscritos no Portalegre TT Por

Portalegre recebe, pelo segundo ano consecutivo, um evento desportivo de todo-o-terreno exclusivamente dedicado a motos, quads e SSV; o Portalegre TT.

A prova, organizada pela X-Adventure, conta já com uma significativa adesão de concorrentes das duas e quatro rodas, sendo que já se encontram inscritas sete dezenas de participantes nas motos, 55 nos quads e 30 nos SSV.

O evento vai decorrer na pista da Herdade das Coutadas, um local de referência para os amantes do todo-o-terreno nacional pelas muitas edições da Baja Portalegre, que nela cumpriram o seu prólogo.

Será o centro nevrálgico das três competições sendo a do Troféu Super SSV disputada em formato de rali, enquanto que motos e quads terão as tradicionais 2 horas de resistência para cada uma das disciplinas.

O Portalegre TT arranca no final da tarde de amanhã dia 31, com as verificações administrativas e técnicas dos SSV. Desportivamente, o evento começa na manhã de sábado com a competição SSV a que se segue um ‘shakedown’. À noite haverá um programa social destacando-se a apresentação das equipas e uma festa a ter lugar na Praça da República, em Portalegre. O programa desportivo completa-se no domingo com as duas corridas do Troféu X-Trophy.