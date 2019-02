Motociclismo Mais de quatro dezenas no arranque da temporada de Mini Enduro Por

Vila Nova de Santo André recebeu uma primeira prova do Campeonato Nacional de Mini Enduro Jetmar 2019 muito concorrida, já que à partida estiveram 45 pilotos.

Pela primeira vez a competição visitou a prova da costa vincentina, com a areia típica da região a ser também uma estreia na categoria.

Os concorrentes foram divididos por quatro categorias e disputaram duas especiais, que determinaram a vitória de Miguel Coelho entre os Juniores. O piloto impôs-se com mais de 1m17s de vantagem sobre Bernardo Freire, enquanto Martin Coelho terminou no lugar mais baixo do pódio.

Entre os Juvenis foi Fábio Costa a levar a melhor, com mais de 1m11s de vantagem sobre Francisco Ferreira e quase dois minutos sobre o terceiro classificado, Afonso Froufe, enquanto que em Infantis Tomás Santos hipotecou as suas hipóteses de triunfar ao penalizar dois minutos na entrada de um controle e acabou apenas no terceiro posto, a 1m43s do vencedor, Afonso Rodrigues, que se impôs diante de Vasco Salgado, ainda com uma margem pouco superior a 35 segundos.

David Barros foi o único concorrente da Enduro Cup, que foi a única categoria a ‘destoar’ deste bom arranque de temporada, sendo que a próxima ronda está marcada para março na Figueira da Foz.