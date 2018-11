Mais 30 mil passageiros nos aeroportos e portos de Cabo Verde entre abril e junho

Mais quase 30 mil pessoas utilizaram os aeroportos e aeródromos e portos de Cabo Verde entre julho e setembro deste ano, relativamente ao período homólogo, segundo dados publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

De acordo com os dados do INE, no terceiro trimestre do ano o número de passageiros movimentados nos aeroportos e aeródromos cabo-verdianos foi de 672.657, mais 28.415 do que os 644.242 do trimestre homólogo.

Quanto ao número de aviões movimentados, o INE constatou um aumento de 2,4 por cento no terceiro trimestre, que foi de 8.940, enquanto no mesmo período do ano passado foi de 8.636.

O valor mais baixo dos últimos cinco trimestres foi registado no segundo deste ano, quando foram movimentados 7.958 aviões no aeroportos e aeródromos cabo-verdianos.

Quanto à tonelagem de cargas movimentadas, o INE registou uma diminuição de 35,6 por cento nos terceiros três meses do ano, com 307.488 toneladas, comparativamente ao mesmo período do ano passado, que foi 477.466 toneladas.

Por sua vez, o movimento nos correios teve um aumento de 3,4 por cento no terceiro trimestre deste ano, com 89.574 toneladas.

Durante este período, o número de navios movimentados nos portos cabo-verdianos diminuiu 8,4 por cento, face ao mesmo período do ano passado, segundo o INE.

Em sentido inverso, o número de passageiros (6,6 por cento) e de mercadorias (25,7 por cento) aumentaram no período em análise, face ao trimestre homólogo.

No terceiro trimestre do ano, o INE registou um aumento de 9,3 por cento no número de passageiros transportados nos autocarros, relativamente ao mesmo período do ano passado.