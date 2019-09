Magalhães/500 anos: Milhares de pessoas assistem a embarque na nau Vitória

Milhares de pessoas assistiram hoje à recriação do embarque do português Fernão de Magalhães e do espanhol Juan Sebastian Elcano na nau Vitória, em Sanlucar de Barrameda, Espanha, para assinalar os 500 anos da partida para a primeira circum-navegação.

Durante todo o dia, o navegador português, que convenceu a coroa castelhana e o rei Carlos I de Espanha a procurar um caminho navegável para as especiarias por oeste, fora das rotas portuguesas por oriente, esteve a fazer “recrutamento” de marinheiros num mercado de época na zona ribeirinha de Sanlucar de Barrameda, de onde as cinco embarcações que participaram na aventura largaram, a 20 de setembro de 1519.

Ao final da tarde, e após a visita dos representantes da Junta da Andaluzia e do Governo espanhol, atores e figurantes a representar o navegante português e o espanhol Juan Sebastian Elcano saíram do mercado e iniciaram o percurso de cerca de 800 metros até ao local onde estava atracada uma réplica da nau Vitória, para fazerem uma recriação do embarque.

Acompanhados por outros marinheiros, Magalhães e Elcano percorreram todo o passeio ribeirinho de Sanlucar de Barrameda até ao local onde estava a réplica da nau Vitória, a única das cinco que partiram para a viagem que acabaria por fazer a primeira volta ao mundo por mar e que voltou à localidade andaluz da província de Cádis quase três anos depois, a 06 de setembro de 1522.

Sempre rodeados de populares a tentar gravar vídeos e fazer fotografias com os telemóveis, os figurantes, vestidos de época, percorreram todo o caminho até ao pé da Nau, onde milhares de pessoas os aguardavam para assistir à recriação do embarque, que terminou já perto das 20:00 locais (uma hora menos em Lisboa).

Depois subiram à nau Vitória e foram lançadas salvas, encerrando a recriação que conclui um dia preenchido com o conjunto de atividades com que as autoridades espanholas assinalaram a data e o local de saída da expedição que deu a primeira volta ao mundo a navegar, em Sanlucar de Barrameda.

O dia tinha começado com a abertura do mercado de época com ofícios e produtos do século XVI e com uma homenagem da armada espanhola aos marinheiros que participaram na expedição, há 500 anos.

Durante a tarde foi também realizada a apresentação oficial de uma moeda comemorativa do V centenário da primeira circum-navegação, que antecedeu a recriação do embarque de Magalhães e Elcano na réplica da nau Vitória, na margem do rio Guadalquivir.