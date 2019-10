Macau quer estudo académico de Pequim sobre semiautonomia no 20.º aniversário

O chefe do executivo de Macau disse hoje esperar que o estudo sobre a semiautonomia da cidade, elaborado pela Academia Chinesa de Ciências Sociais, fique concluído até 20 dezembro, no 20.º aniversário do ex-território administrado por Portugal.

As declarações de Chui Sai On foram feitas em Pequim, num encontro no qual foram apresentados os resultados preliminares do estudo elaborado pelo chefe do instituto de estudos europeus e do centro de estudos para os assuntos de Taiwan, Hong Kong e Macau da academia, segundo um comunicado divulgado pelas autoridades do território.

O líder de Macau aproveitou ainda a ocasião para expressar o desejo de que a academia “possa continuar a apoiar e a prestar atenção ao desenvolvimento de Macau, reforçando a cooperação e intercâmbio no campo das ciências humanas e sociais, bem como na formação de quadros qualificados, com vista ao impulso e garantia da estabilidade da aplicação do princípio ‘Um país, dois sistemas’ a longo prazo”.

Na mesma ocasião, Chui Sai On sublinhou que a simbiose entre o ‘um país” e os ‘dois sistemas’ tornou possível “o desenvolvimento económico e a promoção de benefícios à população”.

Por outro lado, enfatizou que a “herança e inovação” fizeram com que Macau tivesse “sido capaz de encontrar um caminho de sucesso”.