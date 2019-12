Macau importa mais 7,4% dos países lusófonos até novembro

Macau importou dos países lusófonos, de janeiro até novembro, 776 milhões de patacas (cerca de 86 milhões de euros) em mercadorias, ou mais 7,4 por cento em comparação com igual período de 2018, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Direção de Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC) referiu que o território exportou para o bloco lusófono, nos 11 primeiros meses do ano, bens no valor de um milhão de patacas (111 mil euros), uma queda de 94,8 por cento em termos anuais homólogos.

No período entre janeiro e novembro passado, as importações de mercadorias, em termos globais, alcançaram 81,31 mil milhões de patacas (nove mil milhões de euros), uma descida de 1 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

Já as exportações do território cifraram-se em 11,69 mil milhões de patacas (1,3 mil milhões de euros), uma subida de 4,9 por cento, em termos anuais homólogos, de acordo com a DSEC.

O défice da balança comercial nos 11 primeiros meses deste ano cifrou-se em 69,62 mil milhões de patacas (7,7 mil milhões de euros), menos 1,80 mil milhões de patacas (200 milhões de euros), relativamente a igual período de 2018, notou a DSEC.

Por países ou territórios, as exportações para o interior da China cifraram-se em 1,44 mil milhões de patacas (160 milhões de euros) menos 22,1 por cento, em relação aos 11 primeiros meses de 2018.

Em contrapartida, os valores exportados de mercadorias para Hong Kong (7,49 mil milhões de patacas ou 833 milhões de euros) e para os Estados Unidos (249 milhões de patacas ou 27,7 milhões de euros) cresceram 7,7 por cento e 108 por cento, respetivamente, indicaram as autoridades.

Do lado das importações, registou-se uma descida de 3,2 por cento dos bens importados do interior da China, no valor total de 27,97 mil milhões de patacas (3,112 mil milhões de euros), em termos anuais homólogos.

Em sentido inverso, o valor importado de mercadorias da União Europeia (22,31 mil milhões de patacas, ou 2,5 mil milhões de euros) subiu 9,2 por cento, nos 11 primeiros meses do ano.

O valor total do comércio externo de mercadorias entre janeiro e novembro de 2019 correspondeu a 93 mil milhões de patacas (10,35 mil milhões de euros), uma queda de 0,3 por cento em relação ao mesmo período de 2018.