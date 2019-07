Lucro da Solvay cresce 4,3 por cento no primeiro semestre para 608 milhões

O lucro da Solvay cresceu 4,3 por cento no primeiro semestre deste ano, para 608 milhões de euros, face a igual período do ano passado, indicou hoje a multinacional química belga.

Nos primeiros seis meses do ano passado, o resultado líquido foi de 583 milhões de euros, refere o grupo empresarial em comunicado.

O lucro da Solvay no segundo trimestre do ano caiu 5,6 por cento, para 318 milhões de euros, contra os 337 milhões de euros registados entre abril e junho do ano passado.

A presidente executiva da empresa, Ilham Kadri, disse que os resultados do segundo trimestre do ano “cumpriram com as expectativas”, adiantando que o crescimento em setores como o aeroespacial, mineiro e a agricultura compensaram o “vento contrário” em áreas como o automóvel e a eletrónica.

Nos seis primeiros meses do ano, o resultado bruto de exploração (EBITDA) foi de 1.195 milhões de euros, menos 0,5 por cento na comparação com igual período do ano anterior.

No segundo trimestre, o EBITDA recuou 3 por cento, para 624 milhões de euros, face a idêntico período do ano passado, salienta-se no comunicado.

Já as vendas do grupo aumentaram 2,6 por cento no primeiro semestre do ano, para 5.225 milhões de euros, contra os 5.092 milhões de euros em igual período do ano anterior.

A dívida líquida, por sua vez, situou-se em 5.809 milhões de euros, mais 300 milhões que o registado no início do exercício, e que a multinacional atribuiu à concentração de pagamento de dividendos na primeira metade deste ano.