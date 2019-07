Loja do Cidadão do Porto com posto de entrega de cartões de cidadão muito urgentes

A Loja do Cidadão do Porto passou a disponibilizar um posto de entrega de cartões de cidadão muito urgentes, anunciou hoje o Ministério da Justiça sobre um serviço que até agora só existia em Lisboa.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a tutela descreveu que o posto servirá para a emissão no próprio dia ou no dia útil seguinte, numa medida que faz parte do iSIMPLEX 2019.

“[Esta] é mais uma iniciativa no sentido de agilizar o processo de entrega de cartões de cidadão”, refere a nota.

De acordo com gabinete de Francisca Van Dunem “a existência de um serviço de cartão de cidadão com prioridade muito urgente foi desde cedo considerada essencial”.

A tutela enumera que desde 2010 foram entregues 386 mil cartões nesta modalidade e por dia são emitidos cerca de 300 cartões.

“O reforço deste serviço, até agora só disponível em Lisboa, vem responder às necessidades dos cidadãos da zona Norte do país”, acrescenta o comunicado.

A medida foi hoje apresentada no Espaço Cidadão de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, pela secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, bem como pelo secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro.

O Governo apontou que “nos últimos meses foram desenvolvidas e implementadas medidas que permitiram agilizar os serviços associados ao cartão de cidadão e aproximá-los às pessoas”.