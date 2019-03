Líder do PRS diz que votação é “balão de oxigénio” para o povo guineense

O líder do Partido da Renovação Social (PRS), Alberto Nambeia, disse que a votação de hoje constitui um “balão de oxigénio” para o povo guineense que pretende ver mudanças no país, após um impasse político de quatro anos.

Após votar em Mansoa, a 60 quilómetros a norte de Bissau, onde também é candidato à deputado, o líder do segundo maior partido do país disse estar confiante na vitória do PRS, a única solução para “tirar o país deste ciclo de instabilidade constante”.

“Espero que tudo corra bem e que o país tenha um balão de oxigénio”, declarou o líder do PRS, que a seguir visitou várias mesas de voto em Mansoa e nas localidades arredores, um bastião do partido.

“Acabei de votar e constatei a afluência dos eleitores. Penso que desta vez as pessoas estão a votar pela mudança no país”, sublinhou Nambeia, reforçando a confiança na vitória do seu partido.

No comício de encerramento de sexta-feira, após 21 dias de campanha eleitoral, o líder do PRS disse acreditar que o seu partido vai ganhar as legislativas com 72 dos 102 deputados que compõem o parlamento guineense.