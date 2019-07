Libra esterlina cai para novos mínimos de 2019 face ao euro

A libra esterlina caiu hoje para novos mínimos de 2019 ao cotar-se a 1,112 euros, uma queda de 0,37 por cento, devido à debilidade do consumo no Reino Unido, referem especialistas citados pela Efe.

A moeda britânica, que desde o referendo do Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia) de 2016 desvalorizou-se cerca de 15 por cento, recuava também no mercado de Londres face ao dólar, 0,42 por cento, para 1,246 dólares.

As vendas a retalho no Reino Unido, anunciado pelo consórcio de retalhistas britânico (BRC nas siglas em inglês), registou uma contração anual de 1,6 por cento em junho.

Os especialistas citados pela Efe não afastam uma possível recessão da economia britânica no segundo trimestre do ano, que suporia o primeiro recuo económico do Reino Unido desde finais de 2012.

O país vive uma situação de incerteza devido ao Brexit ou saída do país da União Europeia (UE), prevista para 31 de outubro, sem estar clarificado se haverá acordo.

O Reino Unido terá em finais deste mês um novo primeiro-ministro depois da anunciada demissão em junho último de Theresa May como líder conservadora e chefe do Governo, por não ter conseguido que o Parlamento aprovasse o acordo do Brexit negociado com a UE.

Os candidatos à sucessão de May à frente do Governo são o ex-ministro de Negócios Estrangeiros e antigo presidente da Câmara de Londres Boris Johnson, o favorito, e o atual titular do Foreign Office, Jeremy Hunt.