Libra cai mais de um por cento face ao euro e ao dólar

A libra esterlina perdia hoje mais de 1 por cento face ao euro e ao dólar depois de Downing Street ter indicado que o primeiro-ministro, Boris Johnson, queria proibir legalmente qualquer extensão do período de transição na sequência do Brexit.

Cerca das 9:30, a libra perdia 1,20 por cento face ao dólar, para 1,3171 dólares, e 1,15 por cento face ao euro, para 1,18 euros.

“Na semana passada, o público votou para um governo que realizasse o Brexit e permitisse a este país andar para a frente. E é exatamente isso que tencionamos fazer a partir desta semana”, indicou uma fonte do número 10 de Downing Street.

“O nosso programa indicava claramente que não estenderíamos o período de transição e a nova lei de aplicação do acordo de saída proibirá o governo de aceitar qualquer extensão”, além de 2020, adiantou a fonte.

Fortalecido pela nova maioria, Boris Johnson apresentará na sexta-feira ao parlamento a lei de aplicação do acordo negociado com Bruxelas enquadrando a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) em 31 de janeiro.