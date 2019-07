Fórmula 1 Lewis Hamilton garante ‘pole postion’ na Alemanha em dia desastroso para a Ferrari Por

Lewis Hamilton vai largar da ‘pole position’ para o Grande Prémio da Alemanha de Fórmula 1, depois de na qualificação ter conseguido ser o mais rápido na sua primeira tentativa na terceira sessão.

Uma volta em 1m11,767s deu ao Campeão do Mundo a sua 87ª ‘pole’ da carreira na F1, numa qualificação marcada pela eliminação dos dois pilotos da Ferrari, afetados por problemas relacionados com o turbo.

Primeiro foi Sebastian Vettel a ter problemas no seu SF90 na primeira qualificação, depois foi Charles Leclerc, que parecia capaz de bater os Mercedes, a ser arredado na terceira qualificação sem conseguir realizar uma única volta lançada. Um revés para a ‘Scuderia’ de Maranello, que parece agora incapaz de derrotar a Mercedes no seu reduto.

Na última qualificação Hamilton ainda fez uma última tentativa para melhorar a sua marca, mas não o conseguiria, sendo ligeiramente mais lento. Mas com a anterior conseguiu deixar Max Verstappen a 0,346s, com o holandês da Red Bull a lograr intrometer-se entre os dois Mercedes.

Valtteri Bottas teve de contentar-se com o terceiro lugar da grelha de partida para a corrida de amanhã, depois de ter ficado a 0,362s do seu companheiro de equipa, dividindo assim a segunda fila do ‘grid’ com Pierre Gasly, apesar do francês da Red Bull ter visto o seu melhor tempo anulado por exceder os limites da pista de Hockenheim.

Para além do bom desempenho dos Red Bull, destaca-se o facto de Kimi Raikkonen ter sido o melhor dos ‘outros’, no único Alfa Romeo a atingir a Q3, dividindo a terceira fila da grelha com Romain Grosjean, que foi também o único homem da Haas a conseguir chegar à terceira qualificação.

Carlos Sainz Jr, no único McLaren a atingir a Q3, e Sergio Perez, no único Racing Point na terceira qualificação, vão arrancar da quarta fila, logo à frente de Nico Hulkenberg, no único Renault na Q3, e do infeliz Charles Leclerc.