Kia Ceed GT Cup arranca em junho do próximo ano

Depois do sucesso da Kia Picanto GT Cup a Kia Portugal e a CRM Motorsport preparam-se para lançar um troféu que visa levar os pilotos a um patamar acima, com o lançamento da Kia Ceed GT Cup.

A competição irá ter cinco provas e vai arrancar em junho de 2020, tendo reformulado o calendário inicial de três eventos para ir ao encontro gerado junto dos interessados, sendo que o novo carro irá dispor de um motor com 240 cv de potência, caixa de velocidades sequencial e diferencial autoblocante ‘3MO’.

Revelado no passado mês de outubro, o Kia Ceed GT Cup tem reunido o interesse de um cada vez maior número de pilotos e equipas, sendo que os organizadores anunciaram já duas novidades. A primeira é a entrega, a 31 de Maio do próximo ano, das viaturas aos proprietários (desde que formalizem o seu interesse até 30 de Novembro), e o arranque da competição em Junho, num calendário desportivo agora estendido para cinco provas, ao invés das três apontadas inicialmente.

Levantando o véu em torno do pacote técnico, Tiago Raposo Magalhães revela que o motor 1.6 T GDI do novo Kia Ceed GT Cup terá “aproximadamente 240 cv de potência”, valores que “poderão ser ajustados após testes”, mas que garantem, a exemplo do Kia Picanto GT Cup, “o melhor compromisso entre fiabilidade e performance”.

No fornecimento da caixa de velocidades, diferencial autoblocante e transmissões está a ‘3MO’, escolhida pelo “grande interesse que, desde o primeiro momento, apresentou em torno do modelo, as garantias dadas em alguns dos mais variados projetos do automobilismo mundial e o apoio técnico permanente e oficial a este projeto”.

O kit de performance inclui ainda “pastilhas de competição e tubos de malha de aço, discos de travão de competição, suspensões KW ou Bilstein com regulação e jantes OZ Racing de 17 ou 18 polegadas”, avança o CEO da CRM Motorsport.

Com produção limitada a 10 unidades, o Kia Ceed GT Cup irá ainda vedar o acesso a pilotos de perfil Júnior sem experiência em automobilismo. Todos os interessados na nova competição deverão ter disputado pelo menos uma época completa de qualquer campeonato ou Troféu nacional de Velocidade.