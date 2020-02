Motores Kia Ceed GT Cup com categoria própria no Open de Velocidade Por

Um acordo celebrado com a ANPAC – promotor do Campeonato Open de Velocidade, vai permitir que os pilotos e equipas da Kia Ceed GT Cup se sagrem campeões em duas competições distintas.

Assim haverá, dentro do Open, uma categoria Kia Ceed GT, que vai arrancar em junho no Circuito de Vila Real. As duas competições irão partilhar dois fins de semana de corridas – Jerez de La Frontera e Portimão – de forma a mitigar a sobrecarga financeira e de tempo afeta às deslocações a estas provas.



A iniciativa reuniu o apoio da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), o que permite que as estruturas do Troféu Kia Ceet GT possam também sagrar-se vencedoras no Open de Velocidade na classe respetiva, desde que assegurem a participação em todas as provas que compõem a competição promovida pela CRM e a KIA Portugal.

“Trata-se de mais uma forma de ativarem os seus projetos e amortizarem assim o seu investimento”, destaca João Seabra, Diretor-Geral da Kia Portugal, que acrescenta: “Todas as apostas desportivas da Kia Portugal em parceria com a CRM Motorsport têm por base a sustentabilidade”.

Já para Tiago Raposo Magalhães, da CRM, é visível a “elevada fiabilidade dos carros, garantindo custos de ativação reduzidos e controlados”, bem como “a abrangência dos projetos”.

Para o presidente da FPAK, Ni Amorim, o facto de incluir o troféu no Open “vem reforçar a vitalidade da velocidade nacional”, sendo que o acordo “demonstra de forma inequívoca que duas entidades distintas podem trabalhar em conjunto na promoção das suas competições, entregando aos pilotos e equipas novas formas de rentabilizarem os seus projetos”.