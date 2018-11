Keizer quer bom futebol e recusa desculpas antes da estreia no Sporting

O holandês Marcel Keizer assegurou hoje que não arranjará desculpas por ter chegado ao Sporting no decorrer da temporada e acredita ter jogadores para praticar bom futebol, antes da estreia no comando técnico frente ao Lusitano Vildemoinhos.

“Não sou uma pessoa de desculpas. Quando cheguei, sabia que a equipa não tinha sido construída por mim, mas temos bons jogadores e queremos jogar bem”, destacou na conferência de antevisão do jogo com Lusitano Vildemoinhos, do Campeonato de Portugal, no sábado, às 15:00, no Estádio do Fontelo, em Viseu, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O holandês, de 49 anos, que respondeu aos jornalistas sempre na língua inglesa, recusou ainda comentar a ida ao ‘mercado’ em janeiro, quando reabre o mercado de transferências, por ser “muito cedo” e pretender “conhecer melhor os jogadores”.

Na véspera do primeiro jogo no comando dos ‘leões’, Keizer reconheceu já estar a par da importância da Taça de Portugal, mas garantiu que irá dar “a mesma prioridade” a todas as competições.

“Para mim, o importante será vencer o jogo, mas sei que na temporada passada o Sporting chegou à final”, confessou.

O Sporting defronta uma equipa do terceiro escalão do futebol português, mas o holandês garantiu ter preparado o encontro como frente a qualquer outro adversário, e elogiou o desempenho do Lusitano na vitória frente ao Nacional, da I Liga, para a prova ‘rainha’ do futebol português.

Oficializado a 08 de novembro, Marcel Keizer começou a trabalhar com o plantel quatro dias depois e, apesar de ter ‘perdido’ vários jogadores para as seleções, gostou da “boa impressão” deixada pelos atletas durante os treinos.

“Eles têm trabalhado muito, são profissionais e é isso que esperamos deles”, realçou.

Sem medo do desafio que aceitou em Portugal, o antigo treinador do Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, assegurou saber o que quer manter e mudar no Sporting, e garantiu que a equipa irá continuar a jogar em ‘4x3x3’.

“Espero que o clube mantenha os desempenhos que tem tido, mas quero tentar introduzir algo diferente, da forma como eu gosto de jogar”, afirmou.

O clube de Lisboa tem sido notícia não só pelo futebol, mas para o novo treinador, no balneário “apenas se fala de futebol e só de futebol”, garantindo que a cabeça dos jogadores está sempre focada.

O defesa Ristovski e os atacantes Rafinha e Montero foram confirmados por Marcel Keizer como baixas para o próximo desafio, por lesão.

No sábado, o Sporting defronta o Lusitano Vildemoinhos no Estádio do Fontelo, em Viseu, pelas 15:00, em encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal.