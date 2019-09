Juventus, sem Ronaldo, vence em Brescia e comanda provisoriamente Liga italiana

A Juventus, sem o internacional português Cristiano Ronaldo, venceu hoje em casa do Brescia por 2-1, em jogo da quinta jornada da prova, assumindo provisoriamente a liderança.

Um problema no adutor da perna esquerda deixou o jogador luso fora do encontro de hoje, uma partida em que a ‘Juve’ esteve a perder, depois do golo de Alfredo Donnarumma, logo aos quatro minutos, mas em que acabou por virar o resultado, beneficiando de um autogolo de Jhon Chancellor, aos 40, para empatar e completando a reviravolta por Pjanic, aos 63.

A vitória deixa a equipa campeã em título na frente do campeonato com 13 pontos, mas mais um jogo, detendo um ponto de vantagem para o Inter de Milão, segundo classificado e líder no arranque da jornada, que na quarta-feira recebe a Lazio.

No outro encontro da ronda disputado hoje, Verona e Udinese empataram 0-0.