Jogo em movimento: o telemóvel como uma consola

Ter o privilégio de levar um catálogo de jogos no bolso era o sonho de milhares de jovens e crianças quando a primeira consola aterrou em Portugal, no longínquo ano de 1972. Os videojogos caíram no gosto das pessoas e a proliferação de marcas e modelos encheu as prateleiras das lojas.

A história das consolas portáteis é feita de altos e baixos. Os casos de sucesso podem ser contados pelos dedos. Sendo que, os Game Boy da Nintendo que, apoiadas nos jogos do Pokémon e Zelda, alcançaram uma grande fração do público, viram o sucesso repetir-se com o último lançamento, a Nintendo Switch. Por outro lado, a Sony já anunciou que não dará continuidade ao modelo portátil PS Vita.

Por sua vez, a concorrência aumentou exponencialmente com a evolução dos telemóveis, que ganharam grande capacidade de armazenagem e ecrãs cada vez maiores e melhores.

Desta forma, os dispositivos móveis que se tornaram numa ferramenta diária, que está sempre ao alcance das nossas mãos, tornaram-se também na plataforma perfeita para desenvolver novos jogos e consolidar franquias famosas noutras plataformas.

Com uma maior potência nos processadores dos telemóveis, uma gama nova de jogos começou a ser desenvolvida para as plataformas móveis.

Muitos videojogos tradicionais de consolas como PlayStation e Xbox, como Call of Duty, Fifa e Need For Speed ganharam as suas versões “mobile”, e repetiram a dose de sucesso nos telemóveis. E as consolas não são a única fonte de videojogos adaptados, Minecraft, PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) e League of Legends, jogos de PC, estão também disponíveis no telemóvel.

Aliás, as novidades não param de chegar aos telemóveis. Dois jogos, um tradicional e outro um sucesso recente, estão com tudo pronto para serem lançados no ecrã do seu telemóvel. Primeiro, a Activision Blizzard confirmou que Warcraft, um clássico com 15 anos de existência e uma autêntica legião de fãs, ganhará uma versão mobile, ainda sem data definida. Na vanguarda dos jogos a EA e a Respawn deram a boa notícia: Apex Legends chegou aos smartphones. O shooter de êxito já pode ser descarregado e chegar para fazer frente, como o fez no PC, a clássicos como Call Of Duty e PUGB.

Na memória e no ecrã, os jogos clássicos continuam a ter o seu espaço garantido nos telemóveis. Os fãs de jogos tradicionais como Tetris, Candy Crush, roleta e xadrez, podem encontrar sem dificuldades os seus jogos preferidos nas lojas de aplicações e outras plataformas. No caso dos dois primeiros, existem diversas versões disponíveis na App Store, para dispositivos da Apple, e na Google Play, para os utilizadores do sistema operativo Android.

Os fãs de jogos tradicionais de cartas e de mesa encontram diversas opções online. Por exemplo, os jogos de cartas como o blackjack estão disponíveis em plataformas como a PokerStars Casino, nas suas versões single e multijogador. Já na hora de procurar uma partida, os amantes do xadrez também contam com grandes facilidades em sites especializados, como o Chess.com, que oferecem partidas rápidas e até mesmo torneios completos para os xadrezistas virtuais.

Com efeito, é tão grande a importância dos jogos nos dispositivos móveis, que foi desenvolvida uma gama inteira de telemóveis dedicados ao mundo gaming. Estes modelos são dotados de processadores mais potentes, ecrãs maiores e com melhor rendimento e baterias mais duradouras para aguentar a exigência dos jogadores.

Muitas marcas investem profundamente neste setor, sendo algumas das mais reconhecidas a Xiaomi, ASUS e Lenovo. A aposta pelo segmento gaming tira o foco da corrida contra a Apple e Samsung, atuais líderes do setor.

Neste sentido, por se tratar de um mercado vasto, no qual a oferta chega aos mínimos detalhes e a procura também é seletiva, as empresas de programação encontram nichos de mercado específicos para investir e conquistar um público fiel. É o caso da Tencent, editora do PUBG Mobile e a empresa mais rentável do mercado de jogos. O seu jogo estrela arrecadou 236 milhões de dólares e continua a bater recordes.

Em suma, os jogos de telemóvel movimentam toda uma cadeia de consumidores e produtores. Os utilizadores estão encantados com a variedade de opções do mercado e qualidade dos jogos, que melhora a cada novo lançamento.

Já as marcas de telemóveis ganham um novo segmento de utilizadores e investem na criação de modelos adaptados para o mundo gaming. Por outro lado, as produtoras de jogos encontraram um terreno fértil para novos jogos e a consolidação de franquias de sucesso.