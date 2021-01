Desporto Jogador do Alverca cai inanimado durante o jogo Por

O jogo entre Alverca e Almeirim foi interrompido depois de Alex Apolinário, de 24 anos, ter caído inanimado.

O avançado brasileiro, de 24 anos, caiu no relvado, aos 28 minutos do encontro, a contar para a Série F do Campeonato de Portugal.

O jogador foi assistido no relvado e transportado de seguida para o hospital, não sendo conhecidos os desenvolvimentos sobre o seu estado de saúde.

A partida, interrompida devido ao incidente, não foi retomada.

Alex Apolinário, a cumprir a terceira época no Alverca, destacou-se na temporada passada ao marcar um golo ao Sporting (2-1), na partida que ditou a eliminação dos leões da Taça de Portugal.