Motores João Gouveira e José Pinheiro dois ‘Young Guns’ no pódio de Baltar Por

João Gouveia e José Pinheiro estiveram mais uma vez em plano de destaque no Troféu Rotax, ao subirem ao pódio na terceira prova da competição, que teve lugar no Kartódromo de Baltar.

Os dois pilotos da Skywalker Young Guns realizaram boas provas, com José Pinheiro na categoria Mini conseguiu no Domingo subir ao segundo lugar do pódio no computo geral enquanto no sábado teve de se contentar com o sexto lugar.

João Gouveia entre os pilotos da Micro foi terceiro após as duas corridas de Sábado mas no Domingo, fruto de uma qualificação menos feliz, ficou-se pelo quarto lugar.

Ainda em termos de Troféu, João Gouveia é segundo a 42 pontos do líder quando ainda falta disputar uma jornada e José Pinheiro é quarto da classificação geral.

A última corrida da época acontece a 31 de Agosto e 1 de Setembro no Bombarral.