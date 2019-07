Ex-presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau em prisão preventiva

Um juiz de instrução criminal determinou hoje a prisão preventiva do ex-presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) Jackson Chang, detido desde quarta-feira à noite, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

A aplicação da medida de coação mais gravosa justifica-se pelo perigo de fuga do arguido, que na quarta-feira foi detido pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), quando procurava passar a fronteira para a China continental, adiantou a mesma fonte.

A Lusa enviou um pedido de informação ao Ministério Público, que não respondeu em tempo útil.

Em outubro de 2018, o CCAC disse que o ex-presidente do IPIM estava a ser investigado por “crimes funcionais” na apreciação e autorização dos pedidos de imigração por investimento.

Em julho, um relatório do CCAC dava conta de irregularidades na apreciação e autorização, por parte do IPIM, dos pedidos de “imigração por investimentos em imóveis”, “imigração por investimentos relevantes” e “imigração por fixação de residência dos técnicos especializados”.

O comissariado apontava, por exemplo, casos em que os requerentes, “não se encontrando em Macau por muitos anos, conseguiram demonstrar (…) auferir salários significativos de sociedades sem sucesso”, o que leva a crer que tenham “adquirido fraudulentamente” estas autorizações.

Além do ex-presidente também são arguidos, no mesmo processo, a ex-vogal executiva Glória Batalha, que acumulava com a função de secretária-geral adjunta do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e um antigo diretor adjunto do Gabinete Jurídico e de Fixação de Residência do IPIM.

O IPIM tem como objetivo dar apoio ao chefe do executivo de Macau na promoção do comércio externo, captação de investimentos, ao desenvolvimento de convenções e exposições, à cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa, entre outros projetos de cooperação externa.