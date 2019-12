Jesualdo Ferreira é novo treinador do Santos

O treinador português Jesualdo Ferreira é o novo técnico do Santos, tendo assinado contrato por uma temporada, anunciou hoje o clube que alinha no campeonato brasileiro de futebol.

“‘Habemus’ Técnico! Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Santos. O português assinou contrato até final de 2020. Seja bem-vindo, professor”, anunciam os canais oficiais do Santos nas redes sociais, indicando que a apresentação oficial está agendada para 06 de janeiro de 2020.

O treinador, 73 anos, que se junta ao Jorge Jesus, técnico do Flamengo, no ‘Brasileirão’, sucede ao argentino Jorge Sampaoli, que abandonou o Santos no final da última época, depois de conduzir o ‘peixe’ ao segundo lugar do campeonato.

“Jesualdo é um treinador experiente. Foi campeão nacional em três continentes diferentes e esta será a primeira passagem dele em clubes da América do Sul. A comissão técnica que o acompanhará será definida nos próximos dias”, informa o sítio oficial do Santos na Internet.

Jesualdo Ferreira estava sem clube, depois de ter saído do Al-Sadd, do Qatar, onde passou as quatro últimas temporadas, e vai tornar-se o 16.º treinador estrangeiro a comandar a equipa de São Paulo.

Esta será a sétima experiência fora de Portugal do antigo técnico de Benfica, FC Porto e Sporting, depois do Zamalek (Egito), Panathinaikos (Grécia), Málaga (Espanha), FAR Rabat (Marrocos) e seleção de Angola.